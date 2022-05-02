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1 час назад

Мелитополь начал переходить в рублевую зону

Свободная прессаиещё 2

Мелитополь начал переходить в рублевую зону. Теперь в городе в обороте две валюты - гривны и рубли. В магазинах с самого утра начали обновлять ценники.

Мелитополь начал переходить в рублевую зону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В магазинах начали появляться новые ценники. Цена на них дублируется. Вот, например, огурцы 35 гривен или 75 рублей за килограмм. Аналогичная история со всем ассортиментом, но он еще скудный. Эту проблему пообещали исправить", - передает корреспондент "Известий".

Представители местной администрации обещают, что переходный период от гривны к рублю займет около трех месяцев.

Минобороны РФ: две группы гражданских лиц вышли из домов у "Азовстали" по гумкоридорам

Как ранее писала "Свободная пресса" о переходе в рублевую зону с 1 мая заявила и Херсонская область.

В мире,Минобороны России,
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