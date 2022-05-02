Мелитополь начал переходить в рублевую зону

"В магазинах начали появляться новые ценники. Цена на них дублируется. Вот, например, огурцы 35 гривен или 75 рублей за килограмм. Аналогичная история со всем ассортиментом, но он еще скудный. Эту проблему пообещали исправить", - передает корреспондент "Известий".