Мелитополь начал переходить в рублевую зону. Теперь в городе в обороте две валюты - гривны и рубли. В магазинах с самого утра начали обновлять ценники.
"В магазинах начали появляться новые ценники. Цена на них дублируется. Вот, например, огурцы 35 гривен или 75 рублей за килограмм. Аналогичная история со всем ассортиментом, но он еще скудный. Эту проблему пообещали исправить", - передает корреспондент "Известий".
Представители местной администрации обещают, что переходный период от гривны к рублю займет около трех месяцев.
Как ранее писала "Свободная пресса" о переходе в рублевую зону с 1 мая заявила и Херсонская область.