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28 минут назад

Трамп: вред Байдена для США сравним с периодами пяти худших президентов

Газета.Ruиещё 7

Бывший президент США Дональд Трамп оценил вред, нанесенный стране действующим президентом Джо Байденом, и сравнил его с худшими президентами государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп оценил вред Америке, нанесенный Джо Байденом
Фото: аррарр

По мнению Трампа, Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить и «пять худших президентов» страны. Бывший глава государства также возложил на своего преемника ответственность за события на Украине.

«Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно — это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны», — прокомментировал Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. По словам Трампа, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ОПЕК,
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