Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его политический оппонент и действующий глава государства Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны, сообщает РИА Новости.
«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить – и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал политик в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска.
Также бывший президент возложил на действующего американского лидера ответственность за события на Украине. Он указал, что данная ситуация чревата последствиями для всего мира, включая риск развязывания новой мировой войны.
«Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны», — отметил Трамп.
Ранее экс-президент заявил о необходимости переговоров России и Украины. Политик подчеркнул, что не имеет смысла нынешняя ситуация, когда стороны не хотят договариваться.