В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
47 минут назад

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире греческого телеканала ERT, что он благодарен нацистскому полку «Азов» (против бойцов которого в РФ заведены уголовные дела) и другим «добровольцам», какими бы они ни были, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"
Фото: ReutersReuters

Глава государства считает, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму. По словам украинского лидера, в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину».

Зеленский признался, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами.

«Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи», — сказал президент.

По его словам, Мариуполь «защищают» профессиональные воины, а не только батальон «Азов».

«Есть еще нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины», — заявил Зеленский.

«А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет», — отметил лидер Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители