Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире греческого телеканала ERT, что он благодарен нацистскому полку «Азов» (против бойцов которого в РФ заведены уголовные дела) и другим «добровольцам», какими бы они ни были, сообщает РИА Новости.
Глава государства считает, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму. По словам украинского лидера, в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину».
Зеленский признался, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами.
«Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи», — сказал президент.
По его словам, Мариуполь «защищают» профессиональные воины, а не только батальон «Азов».
«Есть еще нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины», — заявил Зеленский.
«А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет», — отметил лидер Украины.