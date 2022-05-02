Как Грузия призывает США увеличить её политическую поддержку

Грузии нужна более существенная политическая поддержка со стороны Соединённых Штатов на фоне украинских событий, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. По её словам, это могло бы стать «важным сигналом» для Москвы. Президент также подтвердила курс Тбилиси на вступление в НАТО, чтобы страна имела необходимые гарантии безопасности. Эксперты расценивают такую риторику грузинского лидера как «реверанс перед Западом». При этом, как отмечают аналитики, руководство страны воздерживается от откровенных провокаций в адрес Москвы, осознавая важность экономических связей с РФ.

Фото: Gettyimages.ru © Cliff Volpe Gettyimages.ru © Cliff Volpe

Грузия в свете украинского кризиса нуждается в большей политической поддержке со стороны США. Такое мнение в интервью изданию The Hill высказала президент страны Саломе Зурабишвили.

Видео дня

«Мы сейчас говорим не о наращивании военной помощи или о чём-то подобном, а о том, чтобы активнее проявлять политическую поддержку Грузии и Молдавии», — заявила она.

Зурабишвили выразила надежду, что «в тезисах администрации Байдена Грузии будет уделяться больше внимания». По её мнению, это необходимо, чтобы подать «важный сигнал» Москве. При этом президент усомнилась, что у России сейчас есть ресурсы для переброски военных и возможного начала новой операции, однако, по её словам, Москва «всё ещё может держать в напряжении, что она и делает в Приднестровье».

«Так Россия показывает, что она, хоть и сосредоточилась на Украине, не забывает о Молдавии и (Грузии. — RT). Поэтому, опять же, пусть западные партнёры не забывают о Грузии», — отметила она.

Президент также подтвердила неизменность устремлений Тбилиси в НАТО. «Могу лишь сказать, что мы желаем гарантий безопасности, и, как небольшая страна, живущая бок о бок с Россией, оккупирующей две наши территории, мы не можем отказаться от гарантий безопасности», — сказала грузинский лидер.

Американская помощь

При этом Соединённые Штаты и так не оставляют Грузию без внимания. В частности, 27 апреля палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий увеличение помощи стране, в том числе военной, а также введение санкций в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Помимо этого, в документе предусматривается усиление возможностей Грузии для борьбы с пропагандистскими кампаниями и дезинформацией.

В середине марта стало известно, что Госдепартамент намерен выделить около $250 тыс. на подготовку преподавателей журналистики в грузинских вузах. В описании гранта говорилось о необходимости укрепить программы такой подготовки путём внедрения «передовых методов обучения журналистов в США».

Помимо этого, в проекте бюджета Госдепа на 2023 фискальный год на финансирование связанных с Тбилиси программ заложено $88 млн.

«Помощь США будет способствовать демократическому и экономическому развитию Грузии, её евроатлантической интеграции, а также сделает страну устойчивой для противодействия злонамеренному влиянию Кремля», — говорится в документе.

Средства должны будут пойти, в частности, на облегчение доступа к «независимым, надёжным и непредвзятым СМИ», продвижение «политического плюрализма» и поддержание усилий, «направленных на примирение, в том числе в Абхазии и Южной Осетии».

Двойственная позиция

Примечательно, что, несмотря на прозападные внешнеполитические устремления, Тбилиси не решается идти на полноценную конфронтацию с Москвой. Например, там решили не присоединяться к антироссийским санкциям Запада, введённым из-за спецоперации на Украине.

«С учётом наших национальных интересов и интересов нашего народа, Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях. Поскольку, повторяю, это только ещё больше навредит нашей стране и нашему населению», — заявил журналистам 25 февраля премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подтвердивший эту позицию в начале апреля.

Из-за этого Киев даже отозвал своего посла из Тбилиси. «При всём уважении, если не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса, ищите, пожалуйста, другую работу», — пояснил тогда это решение Владимир Зеленский.

При этом Саломе Зурабишвили 31 марта в интервью CNN сообщила, что Грузия участвует во всех международных финансовых рестрикциях против РФ и всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце марта заявил: «Если бы сегодня и Молдова, и Грузия занимались возвращением своих территорий, это нам очень помогло бы».

Однако Гарибашвили на заседании правительства 10 апреля подчеркнул, что руководство страны не допустит открытия никакого второго фронта на фоне украинских событий, несмотря на подобные призывы из Киева.

«На Украине происходит несчастье, трагедия, война, но мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию страны. Никакого второго фронта не будет в Грузии», — сказал он.

Борьба за внимание

Аналитики отмечают, что последние заявления говорят о разногласиях в политическом руководстве Грузии, которое сегодня придерживается полярных взглядов на ситуацию. Эксперты полагают, что Зурабишвили, как ярая сторонница евроинтеграции, намерена всячески способствовать тому, чтобы Грузия оставалась в поле зрения Запада, и зарабатывать этим больше политических очков, эксплуатируя образ «обиженных Россией».

«Своими заявлениями Зурабишвили может попытаться повысить статус республики для присоединения к ЕС в надежде, что для «обиженных Россией» в Европе предусмотрят специальные механизмы ускоренного вступления», — сказала в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Однако, по её мнению, эти усилия пока будут тщетны, поэтому грузинскому руководству стоит дождаться итогов российской спецоперации, которые во многом определят пути тех, кто так стремится в блок, но кого удерживают на расстоянии.

«Страны НАТО не будут всерьёз воспринимать стремления Грузии вступить в альянс. Накачка оружием и совместные учения по украинскому сценарию — да. Реальные гарантии безопасности — нет. Если ситуация с Украиной завершится некоей моделью нейтралитета и гарантий, такой вариант при ответственном подходе грузинского руководства может быть реализован и для Тбилиси. Тем не менее пока руководство страны не демонстрирует прагматичного подхода в военно-политической сфере и готово наступать на грабли», — заметила аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии RT предположил, что власти Грузии пытаются перехватить внимание Запада, который сегодня сфокусировался на украинских событиях.

«Говоря про «сигнал Москве», Зурабишвили ориентируется на западное сообщество, которому хочет продемонстрировать, что Грузия сохраняет дистанцирование от России. Но это в определённой степени не сигнал, а реверанс перед Западом: так Тбилиси показывает, что помнит о том, что стране нужно быть антироссийски настроенной», — пояснил эксперт.

К тому же, по его словам, просьба Грузии о политической поддержке подразумевает и корыстный интерес.

«Грузинская экономика в плане своего развития не очень отличается от украинской. В основном она полагается на внешние дотации и субсидии. Грузинский президент, говоря о поддержке, осторожно намекает США, что Тбилиси в этом плане не хуже Украины и Молдавии и тоже нуждается в деньгах», — добавил Оленченко.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT напомнил, что в Грузии прекрасно знают: страна представляет определённый интерес для тех же США.

«С геополитической точки зрения, Грузия — достаточно важная территория, всё-таки она имеет выход к Чёрному морю. Также она важна на Кавказе. США не отказались бы распространить своё влияние на регион Каспийского моря. И Грузия — очень удобный трамплин для этих целей. Плюс в противостоянии с Россией Грузия могла бы выступать как некая буферная зона», — пояснил Почта.

Вместе с тем повторять ошибки Украины и напрямую провоцировать Россию в Тбилиси не хотят, полагает Виктория Федосова.