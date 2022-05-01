Зеленский объяснил суть 4-часовых переговоров с Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, продлившиеся четыре часа, были «предметными» и «многоаспектными». Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что они обсудили ключевые вопросы оказания помощи Украине.
«Провели с госпожой Пелоси 4 часа очень предметных переговоров, как говорят, многоаспектных. В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США», — рассказал Зеленский.
Пелоси, в свою очередь, по итогам встречи сказала, что законодатели США работают над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине, а также заверила Киев, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили сроки возвращения дипломатов Соединенных Штатов на Украину, а также запрос вашингтонской администрации Конгрессу на выделение Киеву $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь.