Зеленский объяснил суть 4-часовых переговоров с Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, продлившиеся четыре часа, были «предметными» и «многоаспектными». Об этом сообщает ТАСС.

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Он уточнил, что они обсудили ключевые вопросы оказания помощи Украине.

«Провели с госпожой Пелоси 4 часа очень предметных переговоров, как говорят, многоаспектных. В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США», — рассказал Зеленский.

Пелоси, в свою очередь, по итогам встречи сказала, что законодатели США работают над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине, а также заверила Киев, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».