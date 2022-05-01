В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
43 минуты назад

Зеленский назвал 4-часовые переговоры с Пелоси «предметными» и «многоаспектными»

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, продлившиеся четыре часа, были «предметными» и «многоаспектными». Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский объяснил суть 4-часовых переговоров с Пелоси
Фото: ReutersReuters

Он уточнил, что они обсудили ключевые вопросы оказания помощи Украине.

«Провели с госпожой Пелоси 4 часа очень предметных переговоров, как говорят, многоаспектных. В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США», — рассказал Зеленский.

Пелоси, в свою очередь, по итогам встречи сказала, что законодатели США работают над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине, а также заверила Киев, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили сроки возвращения дипломатов Соединенных Штатов на Украину, а также запрос вашингтонской администрации Конгрессу на выделение Киеву $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь.

В мире,Дмитрий Кулеба,Нэнси Пелоси,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители