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29 минут назад

Жители Германии посоветовали послу Украины «держать рот на замке» и поменьше ходить на балы

FBM.ru

Жители Германии подвергли критике украинского посла в Берлине Андрея Мельника из-за его выпадов в сторону руководства страны. Они посоветовали ему “держать рот на замке” и не так часто посещать балы.

Жители Германии посоветовали послу Украины «держать рот на замке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого посол Украины в социальных сетях рассказал, что побывал на “Балу солидарности с Украиной”, который, как он отметил, не посетило высшее руководство ФРГ. Мельник выразил свое недовольство данным фактом.

В ответ немецкие пользователи социальных сетей раскритиковали самого дипломата и пояснили, что такое поведение Мельника лишь отворачивает Берлин от Киева. Начались призывы к правительству Германии о прекращении поставок оружия на Украину.

“Из-за вашего поведения, которое не достойно дипломата, Германия должна пересмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия. Настроения изменились”, — заявил один из пользователей.

“Может вы просто слишком много говорили в последние несколько недель, и теперь с вами не хотят общаться. Очевидно, что вы просто не можете держать рот на замке”, — написал другой комментатор.

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В мире,Андрей Мельник,
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