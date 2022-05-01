Актриса «Скорой помощи» умерла в 48 лет от рака

Отмечается, что о смерти актрисы от рака в среду, 27 апреля, сообщил ее муж Мэтт Богадо в соцсетях. Джинаро находилась у себя дома, в окружении семьи. По его словам, Джинаро была прекрасной матерью, женой, актрисой и другом и до последнего боролась с болезнью.

Джинаро родилась в Рио-де-Жанейро, выросла в Колумбии, после чего вместе с семьей переехала в Соединенные Штаты. В 16 лет она оставила дом, чтобы выплотить в жизнь свои мечты и стать актрисой. Среди ее работ на телеэкране проекты «Сильное лекарство», «Молодые и дерзкие» и «По волчьим законам». Кроме того, она занималась озвучкой, в том числе для мультфильма «Тайна Коко». Помимо актерской работы, Джинаро продюсировала короткометражные фильмы.