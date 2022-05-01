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30 минут назад

WP: Байдена уличили в двойных стандартах после его заявления о беженцах с Украины

Слово и Дело

Американцы остались недовольными после того, как узнали о решении хозяина Белого дома Джо Байдена по беженцам, покинувшим Украину из-за проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. К такому выводу пришли аналитики ежедневной газеты The Washington Post.

Байдена уличили в двойных стандартах после его заявления о беженцах с Украины
Фото: ReutersReuters

Соответствующим образом они прокомментировали новость о принятии Вашингтоном до 100 тысяч украинских беженцев в то время, как аналогичные просьбы жителей Афганистана остались неуслышанными американским правительством. Обозреватели подчеркнули, что население Соединенных Штатов расстроилось из-за политики двойных стандартов Байдена.

«Реакция администрации президента на украинские и афганские события резко отличается», — вышли из себя американцы, узнав о решении Байдена по украинским беженцам.

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Ранее сообщалось об очередном курьезном случае, произошедшем с участием президента США. Во время сольного выступления Байден попытался поздороваться с невидимым собеседником.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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