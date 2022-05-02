В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
42 минуты назад

В Конгресс США внесена резолюция о привлечении военных на Украину

ТК «Звезда»иещё 6

В Конгресс США внесен проект резолюции, которая уполномочит президента страны использовать американских военных на территории Украины в случае различных сценариев. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

В Конгресс США внесена резолюция о привлечении военных на Украину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы должны встать на защиту человечества и сделать это вместе с нашими союзниками», - цитируют слова Кинзингера РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту политик подчеркнул, что в случае одобрения его инициативы американский лидер Джо Байден сможет направить силы Соединенных Штатов Америки на территорию Украины для реагирования на возможные сценарии.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет усилить нацбезопасность США за счет российских специалистов. Администрация Джо Байдена рассматривает способ переманить российских ученых в области высоких технологий. Отмечается, что в таком случае возможна отмена некоторых визовых требований для квалифицированных специалистов в области инженерии и математики.

В мире,Адам Кинзингер,Джозеф Байден,Конгресс США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители