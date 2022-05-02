В Конгресс США внесена резолюция о привлечении военных на Украину

В Конгресс США внесен проект резолюции, которая уполномочит президента страны использовать американских военных на территории Украины в случае различных сценариев. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

«Мы должны встать на защиту человечества и сделать это вместе с нашими союзниками», - цитируют слова Кинзингера РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту политик подчеркнул, что в случае одобрения его инициативы американский лидер Джо Байден сможет направить силы Соединенных Штатов Америки на территорию Украины для реагирования на возможные сценарии.