США объявили об игнорировании Путиным попыток Вашингтона давить на союзников РФ

В США объявили, что Вашингтон оказывает попытки всевозможного давления на союзников России, однако президент страны Владимир Путин игнорирует это. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», — констатировала она.

Ранее США назвали условие отмены антироссийских санкций. Как сказал глава Госдепа США Энтони Блинкен, для этого потребуется как минимум прекращение боевых действий в Украине. Также госсекретаря спросили, нужно ли российской стороне для достижения этой цели полностью вывести свои войска с Украины. Блинкен отказался напрямую ответить на этот вопрос.