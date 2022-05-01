В Турции рассказали о не желающих окончания боев на Украине силах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страны, заинтересованные в продолжении боев на Украине, перестали прятаться.
Его цитирует RT.
«Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», - сказал политик.
Чавушоглу также отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине.
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля после просьб о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Целью операции президент России Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее Чавушоглу предостерег Германию от попыток вмешиваться во внутренние дела Турции.