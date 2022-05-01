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5 минут назад

В Турции рассказали о не желающих окончания боев на Украине силах

Майк Габриелян

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страны, заинтересованные в продолжении боев на Украине, перестали прятаться.

В Турции рассказали о не желающих окончания боев на Украине силах
Фото: ReutersReuters

Его цитирует RT.

«Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», - сказал политик.

Чавушоглу также отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля после просьб о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции президент России Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"

Ранее Чавушоглу предостерег Германию от попыток вмешиваться во внутренние дела Турции.

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