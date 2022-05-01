В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
16 минут назад

Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"

Майк Габриелян

Глава киевского режима Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Фото: EPAEPA

«Началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Первая группа численностью около 100 человек уже направляется в контролируемую зону. Завтра мы встретим их в Запорожье», - написал Зеленский в соцсетях.

Сегодня автобусы с беженцами выехали с «Азовстали» и территории, прилегающей к комбинату. Эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, затем колонна выдвинулась в сторону Новоазовска.

За эвакуацией наблюдали сотрудники Международного Красного креста и ООН.

Минобороны сообщило об эвакуации 80 человек с «Азовстали»

В Минобороны РФ отметили, что всего с «Азовстали» эвакуировали 80 человек.

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — рассказали военные.

Для эвакуации мирных жителей был открыт гумкоридор и обеспечивался «режим тишины».

В мире,Владимир Зеленский,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,ООН,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители