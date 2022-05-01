Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"

Глава киевского режима Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

«Началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Первая группа численностью около 100 человек уже направляется в контролируемую зону. Завтра мы встретим их в Запорожье», - написал Зеленский в соцсетях.

Сегодня автобусы с беженцами выехали с «Азовстали» и территории, прилегающей к комбинату. Эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, затем колонна выдвинулась в сторону Новоазовска.

За эвакуацией наблюдали сотрудники Международного Красного креста и ООН.

В Минобороны РФ отметили, что всего с «Азовстали» эвакуировали 80 человек.

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — рассказали военные.