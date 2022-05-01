Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин заявила на первомайском митинге в городе Турку, что страна может ввести более жесткие антироссийские санкции, а также будет оказывать более действенную поддержку Украине. Об этом пишет «Интерфакс».
«Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне на Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении», - заявила Санна Марин.
Кроме того, она призвала принять необходимые меры для того, чтобы добиться энергонезависимости от России.
Политик ранее сообщала, что Финляндия готова рассмотреть новые санкции Евросоюза в отношении Москвы.
«Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше», - подчеркнула она.
Она добавила, что очень важно ускорить так называемый «зеленый переход», увеличить количество возобновляемых источников энергии.