В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
22 минуты назад

В Финляндии высказались за ужесточение антироссийских санкций

Илья Родин

Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин заявила на первомайском митинге в городе Турку, что страна может ввести более жесткие антироссийские санкции, а также будет оказывать более действенную поддержку Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

«Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне на Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении», - заявила Санна Марин.

Кроме того, она призвала принять необходимые меры для того, чтобы добиться энергонезависимости от России.

Глава МИД ФРГ назвала условие отмены антироссийских санкций

Политик ранее сообщала, что Финляндия готова рассмотреть новые санкции Евросоюза в отношении Москвы.

«Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше», - подчеркнула она.

Она добавила, что очень важно ускорить так называемый «зеленый переход», увеличить количество возобновляемых источников энергии.

В мире,Видео,ЕС,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители