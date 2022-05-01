Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин заявила на первомайском митинге в городе Турку, что страна может ввести более жесткие антироссийские санкции, а также будет оказывать более действенную поддержку Украине. Об этом пишет «Интерфакс».