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34 минуты назад

ВВС Украины признали «призрак Киева» фейком

Илья Родин

Командование Воздушных сил Украины заявило в своем Telegram-канале, что на самом деле украинского военного летчика по прозвищу «Призрак Киева» не существует. Об этом пишет газета «Известия».

ВВС Украины признали «призрак Киева» фейком
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что ему приписывали невероятные военные подвиги. Летчик якобы за первые 30 часов с момента начала спецоперации сбил шесть российских самолетов. Сообщения о его мнимых свершениях постоянно распространялись в СМИ Украины, «поднимали моральный дух украинцев».

«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, украинские военные опровергли данные о том, что за прозвищем «Призрак Киева» скрывался Герой Украины Степан Тарабалка, погибший в воздушном бою в середине марта.

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