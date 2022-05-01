ВВС Украины признали «призрак Киева» фейком

Командование Воздушных сил Украины заявило в своем Telegram-канале, что на самом деле украинского военного летчика по прозвищу «Призрак Киева» не существует. Об этом пишет газета «Известия».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что ему приписывали невероятные военные подвиги. Летчик якобы за первые 30 часов с момента начала спецоперации сбил шесть российских самолетов. Сообщения о его мнимых свершениях постоянно распространялись в СМИ Украины, «поднимали моральный дух украинцев».

«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы», - говорится в сообщении ведомства.