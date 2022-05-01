ВВС Украины признали «призрак Киева» фейком

Командование Воздушных сил Украины заявило в своем Telegram-канале, что на самом деле украинского военного летчика по прозвищу «Призрак Киева» не существует. Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что ему приписывали невероятные военные подвиги. Летчик якобы за первые 30 часов с момента начала спецоперации сбил шесть российских самолетов. Сообщения о его мнимых свершениях постоянно распространялись в СМИ Украины, «поднимали моральный дух украинцев».
«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, украинские военные опровергли данные о том, что за прозвищем «Призрак Киева» скрывался Герой Украины Степан Тарабалка, погибший в воздушном бою в середине марта.