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1 час назад

Названо примерное число остающихся в «Азовстали» мирных жителей

Lenta.ru

Стало известно примерно число мирных жителей, которые могут оставаться на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей.

Названо примерное число остающихся в «Азовстали» мирных жителей
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мужчина, который вышел из прилегающих к комбинату кварталов, рассказал, что там могут оставаться еще несколько сотен человек. «Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю», — считает он.

Ранее российское Минобороны сообщило, что из домов у заблокированного комбината «Азовсталь», эвакуированы 46 человек. Две группы мирных жителей вышли после установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора. По данным ведомства, людям предоставили питание и необходимую медицинскую помощь.

Две группы мирных жителей вышли из домов у «Азовстали»

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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