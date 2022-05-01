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44 минуты назад

Глава МИД ФРГ назвала условие отмены антироссийских санкций

Майк Габриелян

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД ФРГ назвала условие отмены антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», - сказала министр.

Бербок считает, что перемирия на Украине недостаточно, оно может быть лишь «первым шагом».

По ее мнению, мир на условиях России «не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе», и более того, станет «приглашением к следующей войне - еще ближе к нашим границам».

«Только если все в Европе снова увидят, что в конечном счете ни одна страна не сможет победить в войне и что будут только проигравшие, наступит настоящий мир», - полагает Бербок.

При этом она предупредила, что Евросоюз не будет возвращаться к отношениям с Россией, существовавшим до начала спецоперации на Украине и «никогда больше не сможет положиться на заверения» Москвы.

Ранее Бербок перед публикой объявила о необходимости поставок тяжелого вооружения на Украину. Однако немцы не поддержали ее слова и устроили министру обструкцию. Они включили вой сирены, выкрикивали лозунги «Лгунья» и «Подстрекательница войны».

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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