Глава МИД ФРГ назвала условие отмены антироссийских санкций

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

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«Отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», - сказала министр.

Бербок считает, что перемирия на Украине недостаточно, оно может быть лишь «первым шагом».

По ее мнению, мир на условиях России «не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе», и более того, станет «приглашением к следующей войне - еще ближе к нашим границам».

«Только если все в Европе снова увидят, что в конечном счете ни одна страна не сможет победить в войне и что будут только проигравшие, наступит настоящий мир», - полагает Бербок.

При этом она предупредила, что Евросоюз не будет возвращаться к отношениям с Россией, существовавшим до начала спецоперации на Украине и «никогда больше не сможет положиться на заверения» Москвы.