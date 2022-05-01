В ночных клубах Франции зафиксирована волна таинственных уколов

По ночным клубам Франции прокатилась волна таинственных уколов. В полицию массово поступают жалобы от девушек и молодых людей. Пострадавшие чувствуют легкий укол, потом сильное головокружение, тошноту и даже теряют сознание. На месте укола появляются гематомы и следы от инъекции. Изнасилований или ограблений не происходит. Анализы не дают никакого результата. Об этом сообщает сайт радиостанции Franceinfo.

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«Расследования проводились в четырех уголках Франции, от Ренна до Гренобля и даже Безье. Но власти озадачены, потому что до сих пор никаких веществ обнаружено не было. Царит полная неясность», - пишет издание.

Одна из жертв, 20-летняя студентка Лали, рассказала, как ее укололи в ночном клубе в Нанте:

«Я была в курилке, когда это случилось. Внезапно я ощутила довольно острую боль в руке, за которой последовала довольно интенсивная головная боль. Я просто не понимала, что происходит в тот момент».

Только на следующий день Лали увидела след укола: большую красную точку на руке и гематомы вокруг. Испуганная девушка сразу обратилась в отделение неотложной помощи. Но анализы не дали результата.

Только в Нанте за несколько недель пострадали 40 молодых женщин – от 18 до 24 лет. Они получили укол в ночных клубах, барах, концертных залах и даже театрах.

«Уколы были в ногу, руку, спину, плечи… Симптомы очень разнообразны, например, сонливость, рвота, потеря сознания, кратковременная потеря памяти», - рассказал прокурор Нанта Рено Годель.