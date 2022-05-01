Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда

Величайшей ценностью и опорой государства назвал тружеников десятимиллионной Беларуси Александр Лукашенко. В поздравительном адресе, который президент страны направил 1 мая соотечественникам по случаю Праздника труда, подчеркивается, что "на белорусской земле во все времена большим почетом и уважением пользовался человек-труженик. Он и сегодня является величайшей ценностью и опорой нашего государства".

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Глава государства констатировал, что Первомай - это прекрасная традиция, заслуженная дань признательности настоящим профессионалам, трудовым коллективам и ветеранам, всем, кто умеет работать на совесть, от чьих усилий, знаний, опыта и высоких результатов зависит процветание Беларуси и благосостояние ее народа.