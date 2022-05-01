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45 минут назад

МЧС сообщило о выплатах жителям некоторых территорий Украины

Lenta.ruиещё 1

Более семи тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

МЧС сообщило о выплатах жителям некоторых территорий Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, за месяц работы пунктов выдачи на данных территориях было принято более 7400 заявлений. Выплаты получили более семи тысяч человек, в том числе пенсионеры и работники бюджетной сферы.

Помимо этого, в МЧС рассказали, что с 28 апреля в Донбасс и на Украину была доставлена партия весом более 500 тонн, в частности бутилированная вода, продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны. Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование расходов.

В мире,Владимир Путин,МЧС России,
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