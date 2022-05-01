МЧС сообщило о выплатах жителям некоторых территорий Украины

Более семи тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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По данным ведомства, за месяц работы пунктов выдачи на данных территориях было принято более 7400 заявлений. Выплаты получили более семи тысяч человек, в том числе пенсионеры и работники бюджетной сферы.

Помимо этого, в МЧС рассказали, что с 28 апреля в Донбасс и на Украину была доставлена партия весом более 500 тонн, в частности бутилированная вода, продукты, лекарства и предметы первой необходимости.