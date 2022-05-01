Байден пошутил насчет своего низкого рейтинга

Президент США Джо Байден на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил, что у посетившей данное мероприятие американской элиты рейтинг доверия еще ниже, чем у него. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пишет издание, в гостинице Washington Hilton присутствовали известные политические журналисты, звезды шоу-бизнеса и представители власти США. Байден в начале своей речи заявил, что рад встретиться с «единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня».

ТАСС напоминает, что рейтинг одобрения Байдена на фоне последних событий опустился до рекордно низкой отметки. Его работу на посту президента США одобряют 42% жителей страны, когда как 52% граждан — осуждают.

Байден в своей речи напомнил, что президент США впервые за шесть лет посетил ужин в честь данного мероприятия. Так он намекнул на первые два года президентства экс-лидера США Дональда Трампа. Однако Байден при этом пояснил, что подобные меры вполне объяснимы, так как в то время в США стремительными темпами распространялся вирус COVID-19.