Арестовичу припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского

Как передает РЕН ТВ, в Сети «бурно обсуждают всплывшее интервью» Арестовича 2020 года. В нем нынешний советник главы офиса Зеленского заявил: «Зеленский человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх». Кроме того, Арестович сказал, что украинцы хороши для информационной войны, поскольку вместо мозга у них «идеальный газ».