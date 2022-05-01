"Кошмарное состояние": Раскрыты последствия антироссийских санкций для ЕС

Европейские страны находятся под угрозой стагфляции — это одновременно высокие темпы инфляции и снижение темпов экономического роста. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

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Как сообщает издание, в 19 западных странах за первый квартал этого года объем ВВП вырос всего на 0,2%, если сравнивать с показателем 2021 года. При этом уровень инфляции потребительских цен в апреле вырос на 7,5%. Это самый высокий показатель, который демонстрировал регион за последние 25 лет.

Телеканал отмечает, что Францию уже захлестнула стагфляция. По оценкам экспертов, Германии грозит та же участь, при том что у нее крупнейшая экономика в данном регионе. Причиной подобных изменения стало введение запрета на поставки энергоресурсов из России в связи с боевыми действиями на территории Украины.

«Кошмарная комбинация высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. А Франция уже погрузилась в это состояние», — сообщает CNN.

Отмечается, что индустриальная база Германии уже находится под давлением, так как цены на энергоносители резко возросли, а в глобальных цепочках поставок постоянно происходят сбои. Действия России на Украине усугубляют ситуацию, как и последствия европейских санкций против Москвы. Согласно данным S&P Global, в апреле объем производства в обрабатывающей промышленности опустился до самого низкого уровня с июня 2020 года.