Затопленные гражданские суда обнаружены в порту Мариуполя

Военные следователи Следственного комитета России (СКР) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии, также выявлены факты минирования территории.

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Все это выяснилось в ходе осмотра акватории и территории морского порта Мариуполя. В частности, следователи осмотрели военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала отступавшими войсками, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром. После следователи обнаружили гражданское судно, которое было затоплено боевиками в акватории недалеко от порта, передает РИА «Новости».

Ранее украинское министерство инфраструктуры приказало временно «закрыть» морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон до «восстановления украинской стороной контроля».

Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя. В конце апреля в Мариупольском морском порту стартовали работы по приведению причала в порядок, а также проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.