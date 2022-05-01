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1 час назад

Военные следователи сообщили о затоплении украинской стороной гражданских судов в Мариуполе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Военные следователи Следственного комитета России (СКР) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии, также выявлены факты минирования территории.

Затопленные гражданские суда обнаружены в порту Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все это выяснилось в ходе осмотра акватории и территории морского порта Мариуполя. В частности, следователи осмотрели военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала отступавшими войсками, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром. После следователи обнаружили гражданское судно, которое было затоплено боевиками в акватории недалеко от порта, передает РИА «Новости».

Ранее украинское министерство инфраструктуры приказало временно «закрыть» морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон до «восстановления украинской стороной контроля».

Украина закрыла четыре морских порта

Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя. В конце апреля в Мариупольском морском порту стартовали работы по приведению причала в порядок, а также проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.

Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. В субботу сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.

В мире,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Следственный комитет,
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