Умерла певица Наоми Джадд

"Сегодня мы, сестры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за болезни", - говорится в заявлении. "Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима своей публикой", - добавила дочь певицы.