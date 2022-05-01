Умерла певица Наоми Джадд

Певица из американского дуэта The Judds Наоми Джадд умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщило в субботу агентство The Associated Press со ссылкой на заявление дочери исполнительницы.
"Сегодня мы, сестры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за болезни", - говорится в заявлении. "Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима своей публикой", - добавила дочь певицы.
Дайана Эллен "Наоми" Джадд родилась 11 января 1946 года в Ашленде (штат Кентукки, США). В 1983 года она вместе со своей дочерью Вайнонной Джадд создала дуэт The Judds. С тех пор группа выпустила пять студийных альбомов, достигших платинового или золотого статуса. Дуэт был лауреатом пяти премий Grammy и других наград.