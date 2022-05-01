В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Умерла певица Наоми Джадд

ТАССиещё 2

Певица из американского дуэта The Judds Наоми Джадд умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщило в субботу агентство The Associated Press со ссылкой на заявление дочери исполнительницы.

Умерла певица Наоми Джадд
Фото: Photo by Chris Pizzello/Invision/APPhoto by Chris Pizzello/Invision/AP

"Сегодня мы, сестры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за болезни", - говорится в заявлении. "Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима своей публикой", - добавила дочь певицы.

Дайана Эллен "Наоми" Джадд родилась 11 января 1946 года в Ашленде (штат Кентукки, США). В 1983 года она вместе со своей дочерью Вайнонной Джадд создала дуэт The Judds. С тех пор группа выпустила пять студийных альбомов, достигших платинового или золотого статуса. Дуэт был лауреатом пяти премий Grammy и других наград.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители