Германия столкнулась с "инфляционным шоком"

Немецкое издание Handelsblatt пишет, что Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец.
Как сообщат РИА Новости, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.
При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен.
"Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявляют эксперты.
По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше.
Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.
Ранее «Свободная пресса» писала, что во Франции фермеры устроили «навозный протест» против роста цен.