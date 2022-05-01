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29 минут назад

Министра иностранных дел Германии освистали во время выступления по Украине

Елена Прошина

Главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок прервали во время выступления о необходимости поставок вооружения на Украину. Около 150 человек попытались сорвать ее речь, выкрикивая оскорбления. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на издание Zeit.

Министра иностранных дел Германии освистали во время выступления по Украине
Фото: EPAEPA

Как говорится в сообщении, Бербок объявила о необходимости поставок тяжелого вооружения на Украину. Однако граждане ФРГ не поддержали ее слова.

Уточняется, что протестующие предприняли попытку сорвать выступление министра, включив вой сирены. Кроме того, люди выкрикивали слова «лгунья» и «подстрекательница войны».

Издание отметило, что одно из запланированных выступлений Бербок было отменено в связи с угрозой безопасности.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Запад не стал стороной конфликта, отправляя оружие на Украину. Она считает, что Германия и другие государства поддерживают право Украины на защиту своей территории, указанное в статье 51 хартии ООН.

Ранее сообщалось, что бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров при этом выразил надежду, что данную инициативу не реализуют в полной мере.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Джабаров,Совет Федерации,ООН,Бундестаг,
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