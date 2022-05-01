Министра иностранных дел Германии освистали во время выступления по Украине

Главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок прервали во время выступления о необходимости поставок вооружения на Украину. Около 150 человек попытались сорвать ее речь, выкрикивая оскорбления. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на издание Zeit.

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Как говорится в сообщении, Бербок объявила о необходимости поставок тяжелого вооружения на Украину. Однако граждане ФРГ не поддержали ее слова.

Уточняется, что протестующие предприняли попытку сорвать выступление министра, включив вой сирены. Кроме того, люди выкрикивали слова «лгунья» и «подстрекательница войны».

Издание отметило, что одно из запланированных выступлений Бербок было отменено в связи с угрозой безопасности.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Запад не стал стороной конфликта, отправляя оружие на Украину. Она считает, что Германия и другие государства поддерживают право Украины на защиту своей территории, указанное в статье 51 хартии ООН.