СМИ узнали о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню

Великобритания и США в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, пишет РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в сообщении, высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер и координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл провели встречу на Тайване с представителями Великобритании. Уточняется, что стороны впервые на высоком уровне рассматривали различные сценарии на случай чрезвычайных ситуаций.

РБК напоминает, что Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году территория объявила об отделении от Китая, однако власти страны по-прежнему считают остров одной из китайских провинций.

Уточняется, что США не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем, но при этом продают ему оружие. И США, и Россия отстаивают принцип «одного Китая».