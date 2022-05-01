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6 минут назад

СМИ узнали о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню

Елена Прошина

Великобритания и США в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, пишет РБК.

СМИ узнали о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер и координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл провели встречу на Тайване с представителями Великобритании. Уточняется, что стороны впервые на высоком уровне рассматривали различные сценарии на случай чрезвычайных ситуаций.

РБК напоминает, что Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году территория объявила об отделении от Китая, однако власти страны по-прежнему считают остров одной из китайских провинций.

Уточняется, что США не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем, но при этом продают ему оружие. И США, и Россия отстаивают принцип «одного Китая».

В марте прошлого года ситуация обострилась. Китай неоднократно обвинял США в незаконном вхождении в воды, которые он считает своими. При этом Министерство обороны Тайваня систематически жаловалось на нарушения своего воздушного пространства со стороны КНР.

В мире,Курт Кэмпбелл,
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