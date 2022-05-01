Украинцев начали задерживать за скачивание Telegram

На Украине начали задерживать людей за скачанное на смартфон приложение Telegram, сообщения на российские номера и подписки на россиян в соцсетях. Об этом сообщило Минобороны России.

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«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», – рассказали в ведомстве.

Члены группировок территориальной обороны в Николаеве начали проводить рейды на улицах города, в ходе которых проверяют у горожан смартфоны. За установленное приложение Telgram, sms на российский номер или подписку на российский паблик в соцсети людей задерживают.

В Минобороны России объяснили, что целью рейдов теробороны является исключение передачи информации российским военным и запугивание горожан, придерживающихся пророссийских взглядов. Кроме того, неонацисты отбирают у граждан имущество и продукты якобы для нужд теробороны и заставляют оборудовать опорные пункты и блокпосты. Десятки задержанных боевиками жителей Николаева домой так и не вернулись. Об их судьбе ничего неизвестно.