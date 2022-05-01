В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
52 минуты назад

Украинцев начали задерживать за скачивание Telegram

РИА "ФедералПресс"

На Украине начали задерживать людей за скачанное на смартфон приложение Telegram, сообщения на российские номера и подписки на россиян в соцсетях. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинцев начали задерживать за скачивание Telegram
Фото: ТАССТАСС

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», – рассказали в ведомстве.

Члены группировок территориальной обороны в Николаеве начали проводить рейды на улицах города, в ходе которых проверяют у горожан смартфоны. За установленное приложение Telgram, sms на российский номер или подписку на российский паблик в соцсети людей задерживают.

В Минобороны России объяснили, что целью рейдов теробороны является исключение передачи информации российским военным и запугивание горожан, придерживающихся пророссийских взглядов. Кроме того, неонацисты отбирают у граждан имущество и продукты якобы для нужд теробороны и заставляют оборудовать опорные пункты и блокпосты. Десятки задержанных боевиками жителей Николаева домой так и не вернулись. Об их судьбе ничего неизвестно.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Херсонская область перейдет в рублевую зону 1 мая.

В мире,Минобороны России,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители