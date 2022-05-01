В Германии освистали министра иностранных дел

Около 150 человек в Германии едва не сорвали выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Произошло это в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны.

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Как сообщает в своих новостях издание Zeit со ссылкой на местную полицию, протестующие были в зале, в котором Бербок выступала в защиту поставок вооружений для киевского режима. Протестовавшие против такого решения немецкого правительства выкрикивали Бербок «предательница», «лжец» и включали сирены.

За поставку оружия Киеву накануне проголосовал бундестаг – немецкий парламент.