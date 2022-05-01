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11 минут назад

Европе предсказали мучительное время из-за России

Елена Прошина

Страны Европы не в состоянии возместить недостаток газа после прекращения поставок энергоресурсов из России. До ввода антироссийских санкций в Европу из РФ поставлялось около трети всего газа. Западные страны не смогут найти альтернативу такому количеству топлива. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

Европе предсказали мучительное время из-за России
Фото: ReutersReuters

Авторы материала указали, что Европа не сможет избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, если поставки газа из РФ прекратятся. Они уточнили, что по всем возможным сценариям развития событий следующие 18 месяцев станут мучительным временем для большинства граждан европейских стран. Авторы статьи спрогнозировали рост цен по всему миру.

Финляндия рискует остаться без российского газа уже в мае

Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу подчеркнул, что никто не сможет произвести больше сжиженного природного газа (СПГ), чем Россия, за такой короткий срок. Все обратные рассуждения не более, чем «фантазии», уверен он.

Газета The Washington Post также привела оценки экспертов, согласно которым Германия, Италия и Венгрия больше всех пострадают от прекращения поставок российского газа. Хранилища Италии заполнены на 35%, Германии — на 33,5%, а Венгрии — только на 19,4%.

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