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9 минут назад

Киев выступил с предложением к Китаю по Украине

Елена Прошина

Все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, должны предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Киев выступил с предложением к Китаю по Украине
Фото: ТАССТАСС

«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», — сказал он.

Кулеба выразил надежду, что Пекин сумеет повлиять на Москву и призвать ее к прекращению огня на территории Украины. Подобная мера позволит стабилизировать ситуацию, власти смогут сосредоточиться на оказании помощи мирным гражданам и обеспечении их безопасности, подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, что процесс переговоров усложнился после встречи в Стамбуле в марте. Тогда Украина передала России предложения, согласно которым страна принимала внеблоковой и безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.

Как отметил глава украинской делегации Давид Арахамия, Украина намерена заключить международный договор, который будет подписан и ратифицирован всеми гарантами. Он подчеркнул, что в качестве последних могут выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Турция, Израиль, Италия, Канада и Польша.

В мире,Давид Арахамия,Дмитрий Кулеба,Совбез ООН,
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