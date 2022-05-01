Киев выступил с предложением к Китаю по Украине

Все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, должны предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», — сказал он.
Кулеба выразил надежду, что Пекин сумеет повлиять на Москву и призвать ее к прекращению огня на территории Украины. Подобная мера позволит стабилизировать ситуацию, власти смогут сосредоточиться на оказании помощи мирным гражданам и обеспечении их безопасности, подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что процесс переговоров усложнился после встречи в Стамбуле в марте. Тогда Украина передала России предложения, согласно которым страна принимала внеблоковой и безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.
Как отметил глава украинской делегации Давид Арахамия, Украина намерена заключить международный договор, который будет подписан и ратифицирован всеми гарантами. Он подчеркнул, что в качестве последних могут выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Турция, Израиль, Италия, Канада и Польша.