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1 час назад

Мининфраструктуры Украины издало приказ о закрытии части портов на Черном и Азовском морях

ТАССиещё 4

Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. Об этом сообщило в воскресенье агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

Украина закрыла четыре морских порта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В приказе "О закрытии морских портов" говорится, что данная мера обусловлена "невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины". В документе говорится, что порты закрыты "до восстановления украинской стороной контроля".

21 марта Мининфраструктуры Украины сообщило, что порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон закрыты для захода и выхода судов из-за спецоперации России.

Как сейчас выглядит порт Мариуполя

В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопросов безопасного выхода заблокированных в портах Украины судов. Он напомнил, что в семи портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе - остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

При этом, подчеркнул начальник Национального центра, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. РФ принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. ВС России ежедневно открывают морской гуманитарный коридор.

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