Раскрыты подробности разговора Эрдогана с генсеком ООН

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем отметил, что продолжит призывать Украину и Россию «действовать со здравым смыслом и на основе примирения». Об этом пишет РИА «Новости».
«Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью», - цитирует агентство сообщение канцелярии главы Турции.
Кроме того, в ходе встречи турецкий президент заявил, что страна готова оказать необходимую поддержку ООН как по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации, так и по гуманитарной контактной группе.
Эрдоган также поздравил Гутерреша с днем рождения.