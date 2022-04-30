Раскрыты подробности разговора Эрдогана с генсеком ООН

«Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью», - цитирует агентство сообщение канцелярии главы Турции.