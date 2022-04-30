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42 минуты назад

Раскрыты подробности разговора Эрдогана с генсеком ООН

Илья Родин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем отметил, что продолжит призывать Украину и Россию «действовать со здравым смыслом и на основе примирения». Об этом пишет РИА «Новости».

Раскрыты подробности разговора Эрдогана с генсеком ООН
Фото: ReutersReuters

«Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью», - цитирует агентство сообщение канцелярии главы Турции.

Кроме того, в ходе встречи турецкий президент заявил, что страна готова оказать необходимую поддержку ООН как по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации, так и по гуманитарной контактной группе.

Командир украинских морпехов на «Азовстали» попросил помощи у Эрдогана

Эрдоган также поздравил Гутерреша с днем рождения.

В мире,Реджеп Эрдоган,ООН,
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