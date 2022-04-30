Оценена вероятность взрыва 500 вагонов с газом в Польше

Польша ответственна за состояние 500 вагонов со сжиженным газом компании Novatek Green Energy, находящихся на ее территории. Есть реальный риск взрыва углеводородов, рассказали «Ленте.ру» независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров и ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Фото: Martin Meissner / AP Martin Meissner / AP

Кто виноват?

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Вероятность взрыва вагонов с пропан-бутаном дочерней компании «Новатэк» Novatek Green Energy, находящихся на путях в Польше, весьма велика. После введения санкций против компании, она не может предпринимать никаких действий, заявили в корпорации. По оценке Станислава Митраховича, вся ответственность за обеспечение безопасности перевозимого груза теперь лежит на Варшаве.

Если Польша национализировала эти активы или фактически перехватила над ними управление, то вопрос к польским властям, чтобы они обеспечили снабжение своих потребителей и не допустили эксцессов, связанных с экологическими или технологическими рисками - Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности.

«Нельзя просто ввести санкции против "Новатэка" и думать, что задача на этом окончена. Тогда берите под контроль все эти компании, причем не только на бумаге. Берите на себя управление, решайте, куда какие вагоны поедут, где они будут разгружаться. Если в процессе возникает технологическая авария, берите на себя ответственность, как все это дело разрулить», — сказал он.

Ранее польские власти обязали Novatek Green Energy, «дочку» российского «Новатэка», передать свою газотранспортную инфраструктуру под управление местным компаниям.

Угроза взрыва

Представители Novatek Green Energy заявили, что, из-за потери контроля и невозможности дальнейшей транспортировки цистерн, возникла угроза взрыва. Длительный простой вагонов на путях может привести к выбросу газа в атмосферу и его возгоранию. Речь идет о 40 миллионах литров газа пропан-бутан, которые необходимо немедленно доставить в перегрузочные терминалы, отметили в компании.

Пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал, что такой сценарий развития событий возможен из-за сезонного потепления.

«Газ содержится в емкостях при определенной температуре. Если не произвести разгрузку, то от солнечных лучей емкости начнут нагреваться. Летом нагрев будет гораздо выше, чем температура воздуха. Если цистерн много и они сосредоточены в одном месте, то может образоваться опасная концентрация. В таком случае достаточно любой искры, чтобы произошел взрыв. Если они будут храниться бесконечно долго при нагревании, тогда может действительно произойти взрыв», — пояснил он.