В Хорватии посчитали введение евро в стране контрпродуктивным

Председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава выступил против перехода Хорватии на евро. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, введение евро в качестве официальной валюты в условиях нестабильности на мировых рынках, инфляции и экономического кризиса является контрпродуктивным. Сейчас это последнее, что нужно Хорватии, подчеркнул политик. Он также добавил, что данный шаг заводит страну в новое государственное сообщество, и напомнил о последствиях подобных решений для Хорватии в прошлом.

Отмечается, что переход Хорватии на использование евро в качестве официальной валюты запланирован на 1 января 2023 года.