Эрдоган заявил, что негатив в Twitter "не оправдан"

«На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности. <...> Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан», — сказал он.