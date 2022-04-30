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9 минут назад

Кулеба: Киев надеется на гарантии безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая КНР

ТАСС

Украина надеется получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе от Китая. Об этом в интервью агентству "Синьхуа" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Киев надеется на гарантии безопасности от КНР
Фото: EPAEPA

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украина также обратился к Китаю с просьбой продолжать оказывать гуманитарную помощь.

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"Я благодарю Общество Красного Креста Китая за предоставление гуманитарной помощи на сумму 5 млн юаней, благодарю китайское правительство за выражение готовности продолжать оказывать помощь", - сказал он.

"Мы действительно очень нуждаемся в такой помощи. Пользуясь случаем, я прошу китайскую сторону продолжать оказывать поддержку", - добавил Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,Международный комитет Красного Креста,Совбез ООН,
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