Кулеба: Киев надеется на гарантии безопасности от КНР

Украина надеется получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе от Китая. Об этом в интервью агентству "Синьхуа" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал Кулеба.
Глава МИД Украина также обратился к Китаю с просьбой продолжать оказывать гуманитарную помощь.
"Я благодарю Общество Красного Креста Китая за предоставление гуманитарной помощи на сумму 5 млн юаней, благодарю китайское правительство за выражение готовности продолжать оказывать помощь", - сказал он.
"Мы действительно очень нуждаемся в такой помощи. Пользуясь случаем, я прошу китайскую сторону продолжать оказывать поддержку", - добавил Кулеба.