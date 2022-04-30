Кулеба: Киев надеется на гарантии безопасности от КНР

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал Кулеба.