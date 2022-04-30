Германия подала иск к Италии в Международный суд ООН

Власти ФРГ подали иск к Риму в Международный суд ООН. В Германии недовольны тем, что суды Италии разбирают дела о возмещении ущерба, причиненном немецкими нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

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В иске говорится, что «итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии».

Германия требует соблюдать ее юрисдикционный иммунитет суверенного государства.

Берлин ссылается на решение Международного суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, в 2014 году конституционный суд Италии постановил, что дела о фундаментальных правах итальянцев можно рассматривать только с учетом местного конституционного права.

С 2014 года в судах Италии минимум 15 раз рассматривались претензии к ФРГ в связи с «поведением Германского рейха во время Второй мировой войны».

Берлин призывает суд провозгласить, что Рим продолжает нарушать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, принимая "принудительные меры" в отношении государственной собственности на своей территории или угрожая их принять.

Германия также хочет, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на ее право и полностью возместила ущерб.