С территории "Азовстали" в Мариуполе вышли 25 человек

С территории металлургического завода «Азовсталь» вышли 25 мирных жителей. В том числе, 19 взрослых и шесть детей в возрасте до 14 лет. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В нем находятся металлургические заводы и морской порт.
В ходе спецоперации населенный пункт был полностью блокирован российскими войсками, последние очаги сопротивления остались на территории завода «Азовсталь». Вместе с бойцами ВСУ там находятся и гражданские лица.
Минобороны РФ ранее обратилось к украинским властям с требованием дать возможность покинуть завод мирным жителям. В ведомстве заверили, что Россия гарантирует безопасную эвакуацию в любом направлении.