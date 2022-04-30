С территории "Азовстали" в Мариуполе вышли 25 человек

С территории металлургического завода «Азовсталь» вышли 25 мирных жителей. В том числе, 19 взрослых и шесть детей в возрасте до 14 лет. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В нем находятся металлургические заводы и морской порт.

В ходе спецоперации населенный пункт был полностью блокирован российскими войсками, последние очаги сопротивления остались на территории завода «Азовсталь». Вместе с бойцами ВСУ там находятся и гражданские лица.