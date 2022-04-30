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12 минут назад

Командир украинских морпехов на «Азовстали» попросил помощи у Эрдогана

Lenta.ru

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который вместе с украинскими боевиками находится на территории промышленного комплекса «Азовсталь», записал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», в нем военный попросил поддержки у Анкары.

Командир украинских морпехов на «Азовстали» попросил помощи у Эрдогана
Фото: ReutersReuters

«Мы очень рассчитываем на вашу помощь», — сказал Волына, предложив Эрдогану не только вывезти блокированных на «Азовстали» украинских военных из Мариуполя, но и гарантировать им безопасность в конечной точке маршрута — самой Турции.

Заявление Волыны было показано в эфире турецкого телевидения. Никакой реакции от самого Эрдогана или его представителей не последовало.

Ранее Волына отказался сложить оружие на «Азовстали», заявив, что его солдаты продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока мы их не решим». При этом он обратился к мировым лидерам, в частности, к президенту США Джо Байдену, с призывом провести эвакуацию с «Азовстали» в третьи страны и обеспечить безопасность солдатам ВСУ и мирным жителям, покидающим Мариуполь.

В мире,Сергей Волына,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,
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