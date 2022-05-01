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2 часа назад

Германия подала на Италию в Международный суд ООН

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В связи с судебными разбирательствами в Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, Германия подала на Италию в Международный суд ООН, сообщает суд.

Германия подала на Италию в Международный суд ООН
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Берлин считает, что Италия «не смогла соблюсти юрисдикционный иммунитет» Германии «как суверенного государства». Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма, передает РИА «Новости».

Как указывает Берлин, с 2012 года суды в Италии «рассмотрели значительное количество новых исков против Германии», нарушая, по версии немецкой стороны, «суверенный иммунитет Германии». С 2014 года было принято не менее 15 судебных решений по претензиям к Германии из-за действий «рейха во время Второй мировой войны».

Международный суд ООН, по мнению Берлина, должен признать нарушениями со стороны Италии «принудительные меры» в отношении госсобственности на своей территории или соответствующие угрозы. Берлин требует гарантий прекращения действия судебных решений и возмещения ущерба. Берлин просит «обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения».

В 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

Напомним, СМИ сообщали, что Рим и Париж пытаются снизить влияние Германии на Евросоюз. Франция рассчитывает, что Германия и Италия будут более или менее уравновешивать друг друга в ЕС.

В мире,Суд ООН,ООН,ЕС,
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