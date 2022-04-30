Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове

Украинские блогеры распространяют видео из соцсетей, на котором актриса Анджелина Джоли покупает кофе и круассаны в обычной львовской кофейне. Об этом пишет издание News.ru.

Отмечается, что на видео люди за кадром разговаривают на украинском языке.

Кроме того, напоминает «Лента.ру», известно, что популярная голливудская актриса лично ездит по горячим точкам в рамках сотрудничества с ООН.