Германия подала иск к Италии в Международный суд ООН

Власти Германии подали в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, который был нанесен в годы Второй мировой войны, передает РИА Новости.

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«ФРГ… возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», – сказано в релизе.

Представители Германии ссылаются на решение суда 2012 года, так как оно подтверждает, что государство имеет юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. А в 2014 году суд Италии постановил необходимо отталкиваться фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

С того момента уже состоялось более 15 судебных разбирательств. Италия имела претензии к ФРГ насчет “поведения Германского рейха во время Второй мировой войны”.