Германия подала иск к Италии в Международный суд ООН

Власти Германии подали в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, который был нанесен в годы Второй мировой войны, передает РИА Новости.
«ФРГ… возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», – сказано в релизе.
Представители Германии ссылаются на решение суда 2012 года, так как оно подтверждает, что государство имеет юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. А в 2014 году суд Италии постановил необходимо отталкиваться фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
С того момента уже состоялось более 15 судебных разбирательств. Италия имела претензии к ФРГ насчет “поведения Германского рейха во время Второй мировой войны”.
Власти Берлина хотят, чтобы суд провозгласил, что Рим все еще нарушает обязательство уважать суверенный иммунитет ФРГ. Они отталкиваются от того, что на территории Италии принимаются “принудительные меры” в отношении государственной собственности. Другими словами, эта собственность может быть выставлена на аукцион. Германия пытается сделать так, чтобы Италия прекратила свои действия, а также полностью возместила ущерб.