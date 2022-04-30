Соратник Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из Армении

«На улицах "спасателями родины" (оппозицией — прим. "Ленты.ру") распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения», — заявил замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян.