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1 час назад

Соратник Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из Армении

Lenta.ru

Соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соратник Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из Армении
Фото: EPAEPA

«На улицах "спасателями родины" (оппозицией — прим. "Ленты.ру") распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения», — заявил замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян.

27 апреля в Ереване задержали около 20 протестующих, перекрывавших улицы. На них составили протоколы за невыполнение законного требования полицейского.

В протестных акциях участвуют представители молодежного крыла Республиканской партии Армении, «Дашнакцутюн» и других оппозиционных организаций. Они требуют отказаться от политики Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха.

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