Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове

В ряде украинских СМИ появилась информация о том, что актриса Анджелина Джоли приехала на Украину во Львов. Видео с актрисой было опубликовано в Telegram-канале "Страна". Сама Джоли пока не подтвердила информацию в своих соцсетях. На видео актриса заходит в одну из кофеен во Львове и дает автограф посетительнице. В марте этого года Анджелина Джоли посещала Йемен, охваченный военным конфликтом. Там она была в качестве специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Целью визита было привлечение внимания к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для местного населения.