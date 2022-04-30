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3 часа назад

Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове

Газета.Ruиещё 6

В ряде украинских СМИ появилась информация о том, что актриса Анджелина Джоли приехала на Украину во Львов. Видео с актрисой было опубликовано в Telegram-канале "Страна". Сама Джоли пока не подтвердила информацию в своих соцсетях. На видео актриса заходит в одну из кофеен во Львове и дает автограф посетительнице. В марте этого года Анджелина Джоли посещала Йемен, охваченный военным конфликтом. Там она была в качестве специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Целью визита было привлечение внимания к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для местного населения.

Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Анджелина Джоли,ООН,
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