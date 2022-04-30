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10 минут назад

Макрон пообещал Зеленскому военные поставки

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «усилить поддержку Украины, поставляя оборонное оружие и гуманитарную помощь».

Макрон пообещал Зеленскому военные поставки
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Макрон сделал во время телефонного общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским в субботу, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Макрон также сделал ряд других заявлений. Он пообещал, что «французские эксперты продлят свою миссию на Украине». Кроме этого, президент сказал, что глубоко обеспокоен обстрелами Киева, случившимися «в четверг во время визита главы ООН», и ситуацией в Мариуполе.

Зеленский назвал Макрона «настоящим другом»

Отмечается, что Зеленский со своей стороны поблагодарил Макрона за уже отправленные 615 тонн вооружений и гуманитарной помощи.

Ранее победивший на выборах Макрон рассказал о своих целях на новый президентский срок.

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