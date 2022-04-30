Макрон пообещал Зеленскому военные поставки

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «усилить поддержку Украины, поставляя оборонное оружие и гуманитарную помощь».

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Такое заявление Макрон сделал во время телефонного общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским в субботу, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Макрон также сделал ряд других заявлений. Он пообещал, что «французские эксперты продлят свою миссию на Украине». Кроме этого, президент сказал, что глубоко обеспокоен обстрелами Киева, случившимися «в четверг во время визита главы ООН», и ситуацией в Мариуполе.

Отмечается, что Зеленский со своей стороны поблагодарил Макрона за уже отправленные 615 тонн вооружений и гуманитарной помощи.