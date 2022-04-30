Макрон пообещал Зеленскому военные поставки

Франция усилит гуманитарную помощь и военные поставки Киеву. Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает BFMTV со ссылкой на источники.

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«Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Франции созвонился с украинским коллегой в субботу, 30 апреля.

«Телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским начался», — говорится в сообщении.