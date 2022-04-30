Макрон пообещал Зеленскому военные поставки

Франция усилит гуманитарную помощь и военные поставки Киеву. Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает BFMTV со ссылкой на источники.
«Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент Франции созвонился с украинским коллегой в субботу, 30 апреля.
«Телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским начался», — говорится в сообщении.
Последний раз Макрон и Зеленский беседовали 14 апреля. По словам украинского лидера, они обсудили «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» войскам России и переговоры со страной.