Женщина погибла от взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле

Женщина погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе, произошедшего 30 апреля в Кабуле, еще трое были ранены, сообщает Reuters.
По данным агентства, ответственность за взрыв на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство". Reuters сообщает, что за прошедшие два дня, это второй взрыв. До него, 29 апреля, результате взрыва бомбы в городской мечети погибли более 50 человек.
В последнее время в нескольких регионах Афганистана, включая столицу, происходят взрывы, вооруженные нападения и перестрелки, жертвами которых становятся как талибы, так и мирные жители. 21 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф, еще 80 пострадавших были госпитализированы. Взрыв произошел в 12.40 (14.10 мск) по местному времени. В этот момент прихожане собрались для совершения дневной молитвы. Утверждается, что целью взрыва могли быть мусульмане-шииты.