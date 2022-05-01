Женщина погибла от взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле

По данным агентства, ответственность за взрыв на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство" . Reuters сообщает, что за прошедшие два дня, это второй взрыв. До него, 29 апреля, результате взрыва бомбы в городской мечети погибли более 50 человек.

В последнее время в нескольких регионах Афганистана, включая столицу, происходят взрывы, вооруженные нападения и перестрелки, жертвами которых становятся как талибы, так и мирные жители. 21 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф, еще 80 пострадавших были госпитализированы. Взрыв произошел в 12.40 (14.10 мск) по местному времени. В этот момент прихожане собрались для совершения дневной молитвы. Утверждается, что целью взрыва могли быть мусульмане-шииты.