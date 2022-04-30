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33 минуты назад

Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё объяснил, почему вступление страны в НАТО видится ему актуальным. По его мнению, к этому привела российская спецоперация на Украине и необходимость обезопасить север Европы. Главу Суоми цитирует РИА Новости.

«Ситуация с безопасностью изменилась. Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет (других стран) и создать сферу влияния», - сказал финский президент.

Второе изменение, по его мнению, заключается в том, что Россия «использовала военную силу невероятно жестко».

«Когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание», - заметил Ниинистё.

В Финляндии нашли новый повод ускорить вступление в НАТО

Он добавил, что Россия «видит нас в некотором смысле принадлежащими к ее сфере влияния или областями, где другим нет дела».

По словам Ниинистё, Финляндия, и Швеция должны сами определить собственную позицию.

Ранее парламент Финляндии проголосовал за вступление в блок НАТО. Страна намерена подать заявку на членство вместе со Швецией.

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